indispensabile e ad alto tasso di glamour

Quest’anno il telo mare si distingue come elemento centrale nella moda balneare, superando il ruolo di semplice accessorio funzionale. Accanto a bikini, borse in rafia e infradito, il tessuto viene considerato un dettaglio trendy che contribuisce a definire il look sulla spiaggia. La sua presenza diventa imprescindibile nel wardrobe estivo, con un’attenzione crescente verso stili e abbinamenti che valorizzano questa componente. La tendenza si riscontra in molte collezioni e outfit dedicati alle vacanze al mare.

A ccanto a bikini, borse in rafia e infradito a tutto glamour, quest’anno la moda balneare ha anche un altro protagonista: il telo mare. Spesso relegato a semplice accessorio funzionale, nell’estate 2026 si impone come dettaglio trendy, guadagnandosi un ruolo chiave nella creazione del perfetto beach look. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Leggi anche › I costumi che mascherano i punti critici esistono. 5 modelli magici per l’estate 2026 Tra tonalità di tendenza e stampe ricercate, l’asciugamano da spiaggia non è più un elemento secondario da riporre in fondo alla tote bag, ma parte integrante del guardaroba vacanziero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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