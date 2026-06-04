Le ricerche online in Italia mostrano un interesse crescente per i colori da damigella, con particolare attenzione alle tonalità delicate. Secondo le analisi di Google Fashion Trends, le ricerche per look da cerimonia con tonalità arcobaleno sono aumentate, evidenziando una preferenza per stili eleganti e raffinati. I dati indicano una tendenza verso abiti con sfumature soft, che combinano eleganza e colore.

N ovità in vista. Secondo le ultime analisi di Google Fashion Trends, i colori da damigella più cercati in Italia puntano tutto sulla delicatezza. Azzurro, verde menta, pesca e lilla: sono queste le nuance che guidano le tendenze della Primavera Estate 2026, segnando un’evoluzione nelle ricerche rispetto allo scorso anno. Cosa indossare a un matrimonio in comune: 5 outfit sofisticati per un’invitata stylish X Leggi anche › Come vestirsi per un matrimonio civile? Gli outfit da invitata che lasciano il segno Quello definito dai dati Google è un tripudio di tonalità soft e raffinate a cui si affianca anche il giallo, già protagonista nelle sue sfumature più tenui sulle passerelle delle ultime fashion week. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per look da cerimonia arcobaleno ad alto tasso di eleganza

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