Dal 11 al 19 luglio, Senigallia ospita la quindicesima edizione di 105XMasters, un festival dedicato agli action sport. Durante i nove giorni, si svolgono competizioni e spettacoli ad alta adrenalina, attirando atleti e appassionati da tutta la regione. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine, con eventi di skateboard, BMX e parkour, che coinvolgono pubblico e partecipanti in un clima di grande entusiasmo.

La città di Senigallia, dall'11 al 19 luglio, torna a essere protagonista degli action sport con la quindicesima edizione di 105XMasters, il festival organizzato da Skills Comunicazione. L'apertura è in programma sabato 11 luglio alle ore 5.36 con la tradizionale Alba Run, alla quale seguiranno nove giorni di competizioni, dimostrazioni e attività aperte a tutti. Tra i vari appuntamenti con gli sport, si confermano beach rugby, beach volley, beach handball, basket e il Cross Challenge. Domenica 19 luglio spazio anche allo skate contest. Non mancheranno gli sport da combattimento con il ritorno di Jordan Valdinocci, reduce dall’esperienza alla Casabianca al fianco dell’atleta UFC Kyle Daukaus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 105XMasters, nove giorni di sport e show ad alto tasso di adrenalina

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105XMasters 2026: Senigallia diventerà la capitale italiana di sport, musica e intrattenimento

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