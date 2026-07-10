Indellicati nuova guida del tribunale | La lotta alle mafie sarà prioritaria Più personale? Parlerò col Ministero

Il nuovo presidente del tribunale di Reggio Emilia è un giudice con oltre 60 anni, nato a Reggio Calabria, che ha lavorato su numerosi processi di criminalità organizzata e mafia. Ha dichiarato che la lotta alle mafie sarà una priorità. Ha anche annunciato di voler discutere con il Ministero un possibile incremento di personale. Il cambio alla guida del tribunale segue la nomina ufficiale del giudice Indellicati.

Cambio alla guida del palazzo di giustizia. Il nuovo presidente del tribunale reggiano è il giudice Carlo Indellicati, 62 anni, nato a Reggio Calabria, con una lunga e variegata esperienza nella sua regione di origine – dove ha seguito processi di criminalità organizzata e di mafia – e in altre località. Attualmente è in servizio a Imperia, dove ricopre l’incarico di presidente della sezione penale (che là include dibattimento monocratico e collegiale, Corte d’Assise e ufficio gipgup). Il magistrato è stato nominato giovedì sera dal plenum del Csm, con tutti voti favorevoli e 4 astensioni. Prima del suo insediamento a Reggio, occorrerà aspettare l’autunno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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