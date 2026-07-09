Carlo Alberto Indellicati, 62 anni di Reggio Calabria, è stato nominato presidente del tribunale di Reggio Emilia dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. La nomina segue una carriera dedicata allo Stato e alla giustizia.

Un vita al servizio dello Stato e della Giustizia. Carlo Alberto Indellicati, 62 anni di Reggio Calabria, è stato nominato dal plenum del Csm nuovo presidente del tribunale di Reggio Emilia. Il magistrato calabrese lascia la guida della sezione penale del tribunale di Imperia. Indellicati ha una carriera giocata tutta in territori difficili avendo a lungo espletato le funzioni di Gip e Gup sia a Palmi che a Reggio Calabria affrontando vicende giudiziarie di particolare complessità. Poi l'esperienza in Liguria dove ha pure presieduto la Corte di Assise. Indellicati si è molto speso in tutti questi anni di carriera in attività a sostegno della cultura della legalità, incontrando migliaia di studenti di tutte le età. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Dalla Calabria alla guida del Tribunale di Reggio Emilia: Carlo Alberto Indellicati è il nuovo presidente

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