Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) viene redatto da un team multidisciplinare composto da insegnanti, specialisti e familiari. La sua stesura deve essere completata entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico o dall’ingresso dello studente. Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) ha il ruolo di coordinare e approvare il documento, che definisce obiettivi educativi e didattici personalizzati.

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è un documento fondamentale per gli alunni con disabilità certificata, che stabilisce gli obiettivi educativi e didattici in base ai bisogni specifici di ogni studente. Lo redige e lo aggiorna il GLO durante l'anno scolastico.Il PEI: chi lo redige?Questo documento viene redatto da una serie di figure scolastiche e non scolastiche che compongono il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione), di cui fanno parte insegnanti, specialisti, e la famiglia dell’alunno.Le scadenze e le modalità per la compilazione del PEILe scadenze per la compilazione del PEI possono variare a seconda delle normative regionali e scolastiche, ma in generale devono rispettare un calendario standard:Entro il 31 ottobre il PEI deve essere redatto e approvato dal GLO. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Inclusione, il PEI: chi e come si redige, le scadenze e il ruolo del GLO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Verifica finale PEI, scadenze, adempimenti e progettazione: cosa c'è da sapere

Notizie e thread social correlati

Riforma sostegno: cosa cambia per gli studenti certificati, il ruolo del GLO, i PEI in piattaforma. Il Punto di Walter MiceliNella puntata di Diritto in Cattedra su Orizzonte Scuola si analizza il decreto legislativo 62 del 2024, con particolare attenzione alle modifiche...

Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario. Intervengono le Sezioni UniteLe Sezioni Unite hanno deciso che le proposte del GLO riguardo al sostegno devono essere considerate anche prima dell'adozione del PEI definitivo,...