Inclusione il PEI | chi e come si redige le scadenze e il ruolo del GLO

Da scuolalink.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) viene redatto da un team multidisciplinare composto da insegnanti, specialisti e familiari. La sua stesura deve essere completata entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico o dall’ingresso dello studente. Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) ha il ruolo di coordinare e approvare il documento, che definisce obiettivi educativi e didattici personalizzati.

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Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è un documento fondamentale per gli alunni con disabilità certificata, che stabilisce gli obiettivi educativi e didattici in base ai bisogni specifici di ogni studente. Lo redige e lo aggiorna il GLO durante l'anno scolastico.Il PEI: chi lo redige?Questo documento viene redatto da una serie di figure scolastiche e non scolastiche che compongono il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione), di cui fanno parte insegnanti, specialisti, e la famiglia dell’alunno.Le scadenze e le modalità per la compilazione del PEILe scadenze per la compilazione del PEI possono variare a seconda delle normative regionali e scolastiche, ma in generale devono rispettare un calendario standard:Entro il 31 ottobre il PEI deve essere redatto e approvato dal GLO. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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