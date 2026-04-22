Riforma sostegno | cosa cambia per gli studenti certificati il ruolo del GLO i PEI in piattaforma Il Punto di Walter Miceli

Nella puntata di Diritto in Cattedra su Orizzonte Scuola si analizza il decreto legislativo 62 del 2024, con particolare attenzione alle modifiche introdotte per gli studenti con disabilità. Si discute del ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e dell’implementazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) sulla piattaforma digitale. La trasmissione approfondisce come queste novità possano influire sulla tutela dei diritti degli studenti certificati.

Continua la nostra disanima della puntata della trasmissione Diritto in Cattedra (Orizzonte Scuola). Il focus si sposta sulla questione più delicata: l’impatto reale del decreto legislativo 62 del 2024 sulla tutela effettiva dei diritti degli studenti con disabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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