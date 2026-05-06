Sostegno | le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario Intervengono le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno deciso che le proposte del GLO riguardo al sostegno devono essere considerate anche prima dell'adozione del PEI definitivo, con la possibilità di un intervento da parte del giudice ordinario. La questione è stata affrontata nel giudizio concluso con la sentenza oggetto di analisi. I difensori dei ricorrenti sono rappresentati da Nicola Zampieri, Walter Miceli e Ida Mendicino, che operano nell’ambito della Federazione Osservatorio 182.