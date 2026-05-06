Sostegno | le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario Intervengono le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno deciso che le proposte del GLO riguardo al sostegno devono essere considerate anche prima dell'adozione del PEI definitivo, con la possibilità di un intervento da parte del giudice ordinario. La questione è stata affrontata nel giudizio concluso con la sentenza oggetto di analisi. I difensori dei ricorrenti sono rappresentati da Nicola Zampieri, Walter Miceli e Ida Mendicino, che operano nell’ambito della Federazione Osservatorio 182.
di Nicola Zampieri, Walter Miceli e Ida Mendicino (Difensori dei ricorrenti nel giudizio definito dalla sentenza in commento, nell’ambito dell’attività della Federazione Osservatorio 182). N.d.A. — Per esigenze di riservatezza, i nomi richiamati nel presente commento sono di fantasia L’8 settembre 2022 il dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. C.” di G. comunicava per posta elettronica ai genitori di Marco — alunno riconosciuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Portatore di handicap con connotazione di gravità” — che le ore di sostegno didattico per l’anno scolastico 20222023 non sarebbero state ventidue, come proposto dal Gruppo di Lavoro Operativo nel verbale del 1° giugno precedente, bensì quattordici.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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