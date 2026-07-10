Nelle ultime ore, diverse incidenti sulle strade dell’Aretino hanno coinvolto auto ribaltate e giovani feriti. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un episodio ha visto un pirata della strada, che ha provocato danni e fuga. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o condizioni specifiche dei feriti. La situazione ha causato disagi alla viabilità nella zona.

Giornate difficili sulle strade della provincia di Arezzo, dove nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. L’ultimo episodio è avvenuto poco prima delle 13 in località Patrignone, alle porte di Arezzo, dove un’autovettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente. Il conducente, rimasto ferito, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidenti sulle strade dell’Aretino: auto ribaltate, giovani feriti e un pirata della strada

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INCIDENTE SHOCK SULL'A4: AUTO SI INFILA SOTTO CAMION. DUE GIOVANI MORTI SUL COLPO

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