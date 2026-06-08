Due incidenti stradali si sono verificati domenica 7 giugno nel territorio aretino. In A1, un 25enne è rimasto ferito e trasportato in ospedale, mentre a Foiano della Chiana un uomo di 36 anni ha riportato ferite e è stato soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, che hanno prestato assistenza e avviato le operazioni di soccorso. Nessuna informazione su ulteriori dettagli o eventuali altre persone coinvolte.

Doppio intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est domenica 7 giugno per due distinti incidenti stradali avvenuti nel territorio aretino. Il primo episodio si è verificato alle 16.28 di domenica sull’Autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 349, dove sono rimaste coinvolte tre automobili. Un uomo di 25 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, la Polizia Stradale di Battifolle ed è stato allertato il Centro Operativo Autostradale. Poco dopo, alle 18.51, il 118 è stato attivato anche per un’auto uscita di strada e finita contro un muro in piazzetta San Domenico, a Foiano della Chiana. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due incidenti sulle strade aretine: feriti un 25enne in A1 e un 36enne a Foiano della Chian

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