Fipili incidente a Ponsacco | auto si ribalta e invade le carreggiate Caos traffico verso Firenze
Un incidente si è verificato sulla Fipili a Ponsacco, con un'auto che si è ribaltata e ha invaso le carreggiate in direzione Firenze. L'incidente si è verificato intorno alle 13 e ha causato un ingorgo nel traffico in quella direzione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui feriti. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.
PONSACCO (PISA) – Ennesima giornata difficile oggi, 28 maggio 2026, per gli automobilisti della Fipili. Intorno alle 13 un’auto, all’altezza di Ponsacco e in direzione Firenze, si è ribaltata. La vettura è rimasta orizzontale al centro delle due carreggiate bloccando la circolazione. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, si sono formate lunghe code e rallentamenti con veicoli incolonnati per diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e gli agenti della Polizia stradale per la gestione della viabilità e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione è tornata alla normalità solo intorno alle 14. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Direzione Firenze vicino Ponsacco verso autogrill incidente. facebook
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