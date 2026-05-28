Fipili incidente a Ponsacco | auto si ribalta e invade le carreggiate Caos traffico verso Firenze

Notizia in breve

Un incidente si è verificato sulla Fipili a Ponsacco, con un'auto che si è ribaltata e ha invaso le carreggiate in direzione Firenze. L'incidente si è verificato intorno alle 13 e ha causato un ingorgo nel traffico in quella direzione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui feriti. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.