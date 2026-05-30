Sabato in tilt sulla FiPiLi in direzione mare a causa di un grave incidente che ha causato il blocco totale del traffico. L’incidente si è verificato nel tratto tra due uscite, coinvolgendo più veicoli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con le operazioni di rimozione in corso. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, creando disagi a chi tentava di raggiungere le destinazioni di mare per il ponte del 2 giugno.

Montopoli Valdarno, 30 maggio 2026 – Doveva essere l’inizio di un weekend di relax per il ponte del 2 giugno, ma per centinaia di automobilisti si è trasformato in un sabato di passione. Un grave incidente stradale, avvenuto intorno alle 09:30 di oggi, 30 maggio, ha letteralmente paralizzato la strada di grande comunicazione FiPiLi nel tratto compreso tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno, in direzione mare. Soccorsi in azione e traffico bloccato. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo l'allarme lanciato al 112. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze impegnate nel soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato da incubo in FiPiLi per il ponte del 2 giugno: grave incidente in direzione mare, traffico bloccato

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