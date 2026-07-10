Incidente per Csaba Dalla Zorza in casa soccorsa in ambulanza | cos’è successo alla giudice di Cortesie per gli ospiti

Momenti di paura per Csaba Dalla Zorza, la nota conduttrice e giudice del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti, che lunedì pomeriggio è stata soccorsa dopo una caduta in casa e trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Dalla Zorza attraverso i social, dove ha condiviso anche il braccialetto dell’ospedale ricevuto al momento della dimissione, spiegando di essere stata fortunatamente dimessa senza conseguenze gravi. Cos’è successo a Csaba. La conduttrice ha raccontato di aver perso i sensi mentre scendeva le scale, saltando gli ultimi gradini e finendo con la fronte contro il pavimento. 🔗 Leggi su Open.online

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Grande spavento per la conduttrice di Cortesie per gli ospiti. Csaba Dalla Zorza ha condiviso sui suoi profili social l’incidente che l’ha riguardata lo scorso lunedì attraverso un lungo post in cui ha ripercorso i momenti della caduta e il successivo trasporto d x.com

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