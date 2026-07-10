Incidente per Csaba Dalla Zorza in casa soccorsa in ambulanza | cos’è successo alla giudice di Cortesie per gli ospiti

Da open.online 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Momenti di paura per Csaba Dalla Zorza, la nota conduttrice e giudice del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti, che lunedì pomeriggio è stata soccorsa dopo una caduta in casa e trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Dalla Zorza attraverso i social, dove ha condiviso anche il braccialetto dell’ospedale ricevuto al momento della dimissione, spiegando di essere stata fortunatamente dimessa senza conseguenze gravi. Cos’è successo a Csaba. La conduttrice ha raccontato di aver perso i sensi mentre scendeva le scale, saltando gli ultimi gradini e finendo con la fronte contro il pavimento. 🔗 Leggi su Open.online

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