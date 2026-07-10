Lunedì, una nota figura pubblica è stata portata in ospedale in modo urgente. Ha scritto sui social che si trattava di un problema legato probabilmente a un abbassamento di pressione, causato dalle alte temperature. La persona ha spiegato che il caldo intenso sta influenzando la capacità di mantenere i ritmi abituali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause specifiche del ricovero.

In un post sui social Csaba Dalla Zorza ha raccontato che lunedì è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Probabilmente è stato un abbassamento di pressione Il caldo sta dando una serie di problemi, a causa di temperature molto alte non si riesce più a reggere i ritmi che si tengono solitamente.Una delle vittime del caldo è stata anche Csaba Dalla Zorza.In un lungo post e con una foto di un braccialetto d’ospedale, la scrittrice ha raccontato di aver avuto un brutto incidente che l’ha costretta ad essere trasportata d’urgenza in ospedale. Qui ha ringraziato coloro che l’hanno assistita in questo suo momento di fragilità: non le era mai successo, ma adesso vuole solo tornare ai suoi amati impegni: lo spavento è stato grosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Csaba Dalla Zorza ricoverata d’urgenza: cos’è successo

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