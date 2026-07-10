Csaba dalla Zorza caduta dalle scale trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano | Legata alla barella

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La conduttrice e giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’ è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano dopo essere caduta dalle scale lunedì pomeriggio. È stata trovata legata alla barella e riceve cure mediche. La caduta si è verificata nel primo pomeriggio, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell’incidente. La persona coinvolta si trova sotto osservazione nel reparto di emergenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Csaba dalla Zorza, conduttrice e giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’, lunedì pomeriggio è stata portata in ospedale dopo essere caduta rovinosamente dalle scale. A riferire i dettagli della vicenda è stata la stessa gastronoma milanese 55enne, che ha spiegato quanto le è accaduto attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La corsa in ospedale dopo la caduta dalle scale: il racconto di Csaba dalla Zorza La conduttrice: "Non mi sono rotta nulla" La risposta del Policlinico: "Sapere che si sente meglio è la notizia più bella" La corsa in ospedale dopo la caduta dalle scale: il racconto di Csaba dalla Zorza “Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

csaba dalla zorza caduta dalle scale trasportata in ambulanza al policlinico di milano legata alla barella
© Virgilio.it - Csaba dalla Zorza caduta dalle scale, trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano: "Legata alla barella"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo. I soccorritori mi hanno legata alla barella”: paura per Csaba dalla ZorzaLunedì sera, durante un evento, la luce si è improvvisamente spenta, causando una caduta.

Spavento per Csaba dalla Zorza, cade dalle scale e sbatte la testa: “Mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo”Csaba dalla Zorza ha subito una caduta dalle scale nella sua casa, riportando una ferita alla testa.

Si parla di: Csaba Dalla Zorza in ospedale dopo un malore: La luce si è spenta all’improvviso.

policlinico di milano csaba dalla zorza cadutaIncidente per Csaba Dalla Zorza, in ospedale dopo una caduta dalle scaleGrande spavento per Csaba dalla Zorza. La conduttrice e volto di Cortesie per gli ospiti ha raccontato sui propri profili social di essere caduta mentre scendeva le scale e di avere battuto la fronte ... tg24.sky.it

policlinico di milano csaba dalla zorza cadutaIncidente Csaba Dalla Zorza, la corsa in ospedale e come sta| Mi sono ritrovata a terraMomenti di grande paura per Csaba Dalla Zorza, che ha perso i sensi mentre scendeva le scale ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web