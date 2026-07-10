La conduttrice e giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’ è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano dopo essere caduta dalle scale lunedì pomeriggio. È stata trovata legata alla barella e riceve cure mediche. La caduta si è verificata nel primo pomeriggio, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell’incidente. La persona coinvolta si trova sotto osservazione nel reparto di emergenza.

Csaba dalla Zorza, conduttrice e giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’, lunedì pomeriggio è stata portata in ospedale dopo essere caduta rovinosamente dalle scale. A riferire i dettagli della vicenda è stata la stessa gastronoma milanese 55enne, che ha spiegato quanto le è accaduto attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La corsa in ospedale dopo la caduta dalle scale: il racconto di Csaba dalla Zorza La conduttrice: "Non mi sono rotta nulla" La risposta del Policlinico: "Sapere che si sente meglio è la notizia più bella" La corsa in ospedale dopo la caduta dalle scale: il racconto di Csaba dalla Zorza “Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Csaba dalla Zorza caduta dalle scale, trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano: "Legata alla barella"

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