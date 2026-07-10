Un'auto si è ribaltata a Patrignone poco prima delle 13. Il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Nessun altro veicolo coinvolto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Arezzo, 10 luglio 2026 – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale in località Patrignone poco prima delle 13. Nell’incidente un’auto si è ribaltata. Sul posto erano presenti i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente ferito; i soccorritori hanno portato il ferito in ospedale e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente a Patrignone, auto si ribalta. Ferito il conducente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crane accident video | TECH EHS

Notizie e thread social correlati

Incidente stradale sulla A2, camion si ribalta: ferito il conducenteNella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli, all'altezza del chilometro 47, poco prima...

Auto si ribalta alle 4 di notte a Cornazzano, conducente incastrato: ferito in ospedaleNella notte tra lunedì e martedì, un'auto si è ribaltata in località Cornazzano, nel comune di Parma.