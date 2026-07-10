Incidente a Patrignone auto si ribalta Ferito il conducente

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto si è ribaltata a Patrignone poco prima delle 13. Il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Nessun altro veicolo coinvolto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 10 luglio 2026 – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale  in località Patrignone poco prima delle 13. Nell’incidente un’auto si è ribaltata. Sul posto erano presenti i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente ferito; i soccorritori hanno portato il ferito in ospedale e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente a patrignone auto si ribalta ferito il conducente
© Lanazione.it - Incidente a Patrignone, auto si ribalta. Ferito il conducente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crane accident video | TECH EHS

Video Crane accident video | TECH EHS

Notizie e thread social correlati

Incidente stradale sulla A2, camion si ribalta: ferito il conducenteNella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli, all'altezza del chilometro 47, poco prima...

Auto si ribalta alle 4 di notte a Cornazzano, conducente incastrato: ferito in ospedaleNella notte tra lunedì e martedì, un'auto si è ribaltata in località Cornazzano, nel comune di Parma.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web