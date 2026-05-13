Incidente stradale sulla A2 camion si ribalta | ferito il conducente

Nella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli, all'altezza del chilometro 47, poco prima dello svincolo di Eboli. Un autoarticolato si è ribaltato lungo la carreggiata, ferendo il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno delimitato l’area e gestito il traffico.

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