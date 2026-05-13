Incidente stradale sulla A2 camion si ribalta | ferito il conducente
Nella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli, all'altezza del chilometro 47, poco prima dello svincolo di Eboli. Un autoarticolato si è ribaltato lungo la carreggiata, ferendo il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno delimitato l’area e gestito il traffico.
Un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella mattinata odierna lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, all'altezza del chilometro 47, poco prima dello svincolo ebolitano. La Centrale Operativa 118, tempestivamente allertata, ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Incidente A1
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