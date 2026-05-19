Auto si ribalta alle 4 di notte a Cornazzano conducente incastrato | ferito in ospedale

Nella notte tra lunedì e martedì, un'auto si è ribaltata in località Cornazzano, nel comune di Parma. L'incidente è avvenuto intorno alle 4, coinvolgendo il veicolo che si è cappottato sulla strada. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai soccorritori e portato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

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