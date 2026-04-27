Caso Rocchi l'esperto | La bussata al VAR? L'illecito sportivo non è una qualsiasi violazione

Un avvocato specializzato in diritto dello sport ha analizzato i prossimi sviluppi dell’inchiesta penale riguardante l’ex designatore arbitrale indagato. Durante un'intervista a un sito di informazione, ha spiegato che la verifica sulla bussata al VAR non riguarda semplici infrazioni, ma un illecito sportivo specifico. Ha inoltre descritto i passaggi previsti dalla giustizia federale e i potenziali rischi che questa vicenda potrebbe comportare per il sistema arbitrale.

A Fanpage.it l’avvocato di Diritto dello Sport, Paco D’Onofrio, ha ricostruito i prossimi passaggi dell’inchiesta penale che vede indagato l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, delineando i tempi della giustizia federale e i reali rischi per il sistema arbitrale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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