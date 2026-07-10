Inchiesta su spie russe al via interrogatori a Piras e Di Pasquale Mosca non ci sta | Risponderemo all’Italia

Notizia in breve

Sono iniziati gli interrogatori di due persone coinvolte in un’indagine su presunte attività di spionaggio tra Italia e Russia. Oltre a loro, altre cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui quattro militari. Oggi si svolgono i primi interrogatori, che mirano a chiarire i contatti e le modalità dello scambio di informazioni, senza che siano state ancora fatte dichiarazioni pubbliche. Mosca ha annunciato che risponderà alle accuse.