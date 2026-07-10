Inchiesta su spie russe al via interrogatori a Piras e Di Pasquale Mosca non ci sta | Risponderemo all’Italia
Sono iniziati gli interrogatori di due persone coinvolte in un’indagine su presunte attività di spionaggio tra Italia e Russia. Oltre a loro, altre cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui quattro militari. Oggi si svolgono i primi interrogatori, che mirano a chiarire i contatti e le modalità dello scambio di informazioni, senza che siano state ancora fatte dichiarazioni pubbliche. Mosca ha annunciato che risponderà alle accuse.
Oltre a Piras e Di Pasquale, risultano indagate altre cinque persone, tra cui quattro militari. Gli interrogatori di oggi rappresentano un passaggio centrale per ricostruire la rete di contatti, le modalità dello scambio di informazioni e l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti Al vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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