Un incendio in un appartamento a Castrocaro Terme e Terra del Sole ha provocato l’intossicamento di sei persone, tra cui tre minori e due donne incinte. L’incendio si è verificato ieri sera in una abitazione della zona. Le persone coinvolte sono state soccorse dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale per le conseguenze dell’intossicazione. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Forlì, 10 luglio 2026 – Incendio in un appartamento nel Forlivese, sei persone sono rimaste intossicate. Tra queste tre minori e due donne incinte. Il rogo è divampato ieri sera in una casa a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La chiamata di soccorso è arrivata alle 20.18, facendo confluire sul posto, in via Porta dell'Olmo, tre squadre di vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Forlì. Il personale ha immediatamente cominciato a spegnere le fiamme, localizzate all'interno dell'abitazione, e contemporaneamente ha evacuato e messo in sicurezza la struttura. A causa del fumo sprigionatosi dal rogo, 6 persone sono rimaste intossicate, tra le quali 3 minori e 2 donne in stato di gravidanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un appartamento, 6 intossicati: 3 sono minori e 2 donne incinta

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