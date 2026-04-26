Incendio in un appartamento a Motta Visconti vigili del fuoco in azione | due feriti e due intossicati

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, poco dopo le otto, un incendio si è sviluppato in un edificio di otto piani situato in via della Repubblica a Motta Visconti. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Durante le operazioni, due persone sono rimaste ferite e altre due sono state intossicate. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Motta Visconti (Milano), 26 aprile 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, poco dopo le 8,  in un palazzo di otto piani, in via della Repubblica 7,  a  Motta Visconti,  nel Milanese. Le fiamme sono divampate in un appartamento al terzo piano. Quattro le persone coinvolte, nessuno sembra in pericolo di vita. I soccorsi. Appena è scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Abbiategrasso, Darwin, SAF nonché un mezzo proveniente dal Comando di Pavia: i pompieri si sono occupati di spegnere le fiamme. Presneti anche  i mezzi del 118 e i carabinieri.  Quattro coinvolti. Due persone, fratello e sorella di 77 e 73 anni, sono riamste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’Ospedale di Magenta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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