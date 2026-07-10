Un vasto incendio si è sviluppato in Andalusia, nel Sud della Spagna, provocando almeno 11 vittime. Le unità specializzate dell'esercito hanno sorvolato le aree colpite, condividendo immagini di fiamme e fumo che si alzavano dal territorio. Il fuoco ha interessato una vasta zona, e le squadre di intervento sono ancora sul posto per cercare di contenere le fiamme.

Los Gallardos (Spagna), 10 lug. (askanews) - Le immagini condivise dall'unità specializzata negli incendi dell'esercito spagnolo mostrano il sorvolo delle fiamme e il fumo che continua ad alzarsi dal vasto incendio che si è sviluppato in Andalusia, nel Sud della Spagna, che ha provocato almeno 11 morti. Ci sono anche 19 dispersi. Nel video del 43esimo Gruppo delle Forze Aeree Spagnole, il sorvolo del distretto di Los Gallardos. Secondo le autorità molte delle vittime potrebbero essere turisti stranieri in visita nel piccolo villaggio di Bedar, molte sarebbero rimaste intrappolate nelle auto mentre cercavano di fuggire dal rapido movimento delle fiamme attraverso un terreno difficile e boscoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendio in Andalusia, le unità specializzate sorvolano le fiamme

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