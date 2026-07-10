La Guardia Civil sta cercando eventuali dispersi nell’area di Andalusia colpita dall’incendio. Le squadre di ricerca stanno ispezionando le abitazioni nella zona già bonificata, ma finora non sono stati trovati altri corpi o persone scomparse. Le operazioni proseguono per verificare la presenza di eventuali vittime o persone ancora disperse. Non sono stati segnalati feriti o danni oltre a quelli già noti.

La Guardia Civil sta effettuando ricerche in Andalusia nell’area in cui è stato spento l’incendio per individuare eventuali dispersi, controllando le abitazioni, sebbene finora non siano state rinvenute altre vittime. Inoltre, circa 50 persone sono state evacuate dalla zona di El Marchal. L’autostrada A-7 rimane chiusa tra i chilometri 709 e 714, così come la strada AL-6109 tra i chilometri 0 e 18. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio in Andalusia, la Guardia Civil cerca i dispersi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio in Andalusia, la Guardia Civil cerca i dispersi

Notizie e thread social correlati

Incendio nei boschi dell’Andalusia: almeno 12 morti e 19 dispersiUn incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia, ha causato almeno 12 morti e 19 dispersi.

Incendio in Spagna: fiamme nei boschi dell’Andalusia, ci sono morti e dispersiUn incendio scoppiato nei boschi di Los Guájares, nella provincia di Almería, ha causato almeno 12 morti e diversi dispersi.

Temi più discussi: Andalusia, incendio nei boschi: almeno 12 morti e 23 dispersi; Incendio in Andalusia, non attivato 'Es-alert' sui cellulari: 12 morti; Spagna, maxi rogo boschivo in Andalusia: almeno 11 morti; La Spagna brucia, devastante incendio in Andalusia: 12 morti e 23 dispersi. A fuoco i boschi vicino ad Almeria.

#Spagna | Andalusia | Almeria | UPDATE | Il bilancio dell’incendio di Bédar e Los Gallardos continua a essere un po’ flessibile oltre che provvisorio mentre il rogo segue attivo, con un’evoluzione sfavorevole e preoccupante. Secondo Ideal, dieci delle undici x.com

Incendio in Andalusia: 12 morti e 23 dispersiLOS GALLARDOS - Almeno 12 persone sono morte e otto sono rimaste ferite nell'incendio di un bosco nella provincia di Almería, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos ... tio.ch

Incendio in Andalusia, la Guardia Civil cerca i dispersi(LaPresse) La Guardia Civil sta effettuando ricerche in Andalusia nell'area in cui è stato spento l'incendio per individuare eventuali ... stream24.ilsole24ore.com