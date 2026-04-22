Incendio di vaste dimensioni a Napoli | 30 lanci di acqua dall' elicottero della Protezione civile per spegnere le fiamme

Nel pomeriggio di mercoledì si è svolta una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), convocata dal Prefetto di Napoli, per discutere dell’incendio di vaste dimensioni che si è sviluppato sul Monte Spina, in località Agnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno ricevuto il supporto di un elicottero della Protezione civile che ha effettuato 30 lanci di acqua per contenere le fiamme.

Nel pomeriggio di mercoledì si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), convocata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, in relazione all’incendio sviluppatosi sul Monte Spina, in località Agnano. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Protezione Civile.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Incendio in un'area impervia: oltre sei ore di intervento. In azione l'elicottero Drago per spegnere le fiamme (il video)I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti intorno alle ore 11 per un incendio boschivo in località vocabolo... Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio a Vigonza, esplode il tetto di una casa: intervento dei Vigili del Fuoco; Danni per 150mila euro e tir in fiamme: le telecamere svelano il volto dell'uomo che ha dato fuoco a tutto; Conflenti, incendio colpisce frazioni Passo Ceraso e Fernite: fiamme domate prontamente; Incendio di tir in un deposito giudiziario a Tivoli: incastrato dalle telecamere un 62enne. Notte di fuoco a Cagnano Varano: brucia capannone di stoccaggio per materiale edileIl rogo è divampato intorno all'1.30 di oggi, sabato 11 aprile, e in breve tempo ha interessato l'intera superficie del magazzino (circa 600 mq). Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri ... foggiatoday.it Cagnano Varano (FG), incendio in un capannone edile: distrutto il materialeUn vasto incendio ha colpito un capannone di materiale edile causando gravi danni e la distruzione delle merci ... trmtv.it Indagini in corso su un incendio divampato in un deposito nel centro di Galatone - facebook.com facebook Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA x.com