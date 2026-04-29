Incendio divampa in un' azienda | pompieri sul posto per spegnere le fiamme

Alle prime luci del mattino, intorno alle 7.30, si è sviluppato un incendio in un'azienda della zona industriale di Paitone. Il fumo è iniziato a uscire da uno dei macchinari presenti all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Erano appena le 7.30 quando il fumo ha cominciato a uscire da uno dei macchinari di un'azienda nella zona industriale di Paitone. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia ha ricevuto la segnalazione e ha fatto scattare i soccorsi: dalla caserma di Salò sono partiti i pompieri con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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