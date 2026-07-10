Un incendio in Andalusia ha provocato 11 vittime, quasi tutte straniere, con un solo cittadino spagnolo tra le vittime. Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso e i soccorritori lavorano per contenere le fiamme che da ore devastano una vasta zona della regione. Il governo ha espresso cordoglio per la tragedia.

La tragedia avvenuta a Los Gallardos scuote la Spagna: tra le vittime un solo cittadino spagnolo, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il lavoro dei soccorritori L’incendioche da ore sta devastando una vasta area dell’Andalusiacontinua a causare gravi conseguenze. Le autorità regionali hannoaggiornato il numero delle vittimedel rogo sviluppatosi nella zona di Los Gallardos, in provincia di Almeria.I morti confermati sono undici, mentre si contano ancheotto feriti, di cuiquattro in condizioni gravie almenodiciannove personerisultano ancoradisperse. Secondo i responsabili dell’emergenza, questo dato potrebbe subireulteriori cambiamentimentre leoperazioni di spegnimento e ricercaproseguono nelle aree colpite dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Incendio Andalusia, 11 vittime quasi tutte straniere: il cordoglio di Felipe VI e Letizia

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