Incendio al deposito Bartolini a Milano un operaio | Un collega ha caricato un pacco sul camion poi è esploso

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio nel deposito di una compagnia di spedizioni a Milano è scoppiato dopo che un pacco caricato su un camion diretto a Torino è esploso. Un magazziniere ha riferito di aver lasciato la scatola sul veicolo e di averla sentita esplodere dopo aver voltato lo sguardo. L’incendio ha coinvolto il magazzino, senza ancora dettagli sulle cause precise o sui feriti. La dinamica si basa sulla testimonianza di un operatore presente al momento.

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L'incendio nel magazzino della Bartolini a Milano sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Un magazziniere ha raccontato di aver lasciato la scatola sul mezzo, di essersi voltato e di averla sentita poi esplodere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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