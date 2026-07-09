Maxi rogo a Milano la procura indaga per incendio doloso | la testimonianza del dipendente di Bartolini sul pacco che ha preso fuoco – I video

La Procura di Milano ha avviato un’indagine per incendio doloso in seguito a un incendio che ha interessato un deposito di una società di spedizioni nella zona Bovisa. Un dipendente ha riferito di aver preso in consegna un pacco che, successivamente, ha preso fuoco. Sono stati acquisiti alcuni video come parte delle verifiche. L’indagine è aperta contro ignoti e si concentra sulle cause dell’incendio.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per incendio doloso a carico di ignoti in relazione al maxi rogo che ha colpito il deposito Bartolini di zona Bovisa. L’indagine, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm della Dda Paolo Storari, punta ad accertare le cause dell’incendio e a verificare, in via precauzionale, l’eventuale natura dolosa dell’episodio, compresa l’ipotesi di un attentato o di un sabotaggio. La causa dell’incendio a Milano: la testimonianza di un dipendente. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Dopo essere stato sistemato all’interno di un container, si sarebbe inizialmente sprigionato del fumo, seguito poi dall’incendio che ha dato origine al rogo. 🔗 Leggi su Open.online

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Il video dell'incendio a Bollate in un'azienda di smaltimento di rifiuti

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