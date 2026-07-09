Un pacco caricato su un camion l’innesco del maxi incendio nella sede Bartolini di Milano

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incendio nel deposito BRT di Milano Bovisa è iniziato da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. L'incendio ha interessato circa 8.000 metri quadrati del deposito.

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È partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino l’incendio divampato ieri sera nel deposito BRT di Milano Bovisa, bruciandone circa 8.000 metri quadrati. Un dipendente stava caricando con un rullo il mezzo, che avrebbe dovuto trasportare un totale di 500-600 pacchi, quando ha visto fuoriuscire del fumo da uno di quelli già stipati, che nel giro di poco è diventato un incendio che ha bruciato l’intero contenuto del tir e si è propagato verso il deposito. Questa ricostruzione rinforza il racconto del capo magazziniere del deposito Sonny Salac, che aveva raccontato di aver visto cadere un grosso pacco da uno scivolo trasportatore, per poi voltarsi e veder divampare le fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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