L'incendio nel deposito BRT di Milano Bovisa è iniziato da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. L'incendio ha interessato circa 8.000 metri quadrati del deposito.

È partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino l’incendio divampato ieri sera nel deposito BRT di Milano Bovisa, bruciandone circa 8.000 metri quadrati. Un dipendente stava caricando con un rullo il mezzo, che avrebbe dovuto trasportare un totale di 500-600 pacchi, quando ha visto fuoriuscire del fumo da uno di quelli già stipati, che nel giro di poco è diventato un incendio che ha bruciato l’intero contenuto del tir e si è propagato verso il deposito. Questa ricostruzione rinforza il racconto del capo magazziniere del deposito Sonny Salac, che aveva raccontato di aver visto cadere un grosso pacco da uno scivolo trasportatore, per poi voltarsi e veder divampare le fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Un pacco caricato su un camion l’innesco del maxi incendio nella sede Bartolini di Milano

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Un choque entre dos camiones provoca un incendio que obliga a cortar la AP-7

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Sarebbe partito da un pacco su un camion, ora sotto sequestro, che sarebbe dovuto partire, una volta completato il carico, per Torino, l'incendio divampato ieri sera era nel quartiere Bovisa, zona nord di Milano, in un deposito di smistamento del corriere Bart x.com

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