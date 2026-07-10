Incendi in Andalusia un minuto di silenzio per i reali spagnoli
Il re di Spagna, la regina e le loro due figlie hanno partecipato a un minuto di silenzio per le vittime di un incendio in Andalusia. L’incendio ha provocato almeno 12 morti e 23 persone risultano disperse.
Milano, 10 lug. (askanews) - Il re di Spagna Felipe VI, la regina Letizia e le loro due figlie hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime del devastante incendio che ha colpito il sud del Paese, causando almeno 12 morti e 23 dispersi. Il gesto si è svolto durante una cerimonia per la conclusione del corso di addestramento militare della figlia maggiore, la principessa Leonor. "Desideriamo esprimere le nostre condoglianze, la nostra solidarietà e il nostro sostegno a tutti coloro che hanno perso i propri cari", ha dichiarato il re Felipe VI. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Mondiali, gli incendi in Andalusia fanno saltare i maxi schermi in piazza per Spagna-Belgio: eventi annullati “per rispetto”A causa di un incendio che ha causato almeno 12 morti e diversi dispersi in Andalusia, le celebrazioni pubbliche per la partita Spagna-Belgio ai...
Addio Alex Zanardi: minuto di silenzio su tutti i campiIl mondo dello sport italiano si ferma oggi per ricordare Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico, scomparso all’età di 59 anni.
Temi più discussi: Andalusia, incendio nei boschi: almeno 12 morti e 23 dispersi; Almeno 12 persone sono morte in un grave incendio in Spagna; Spagna, maxi rogo boschivo in Andalusia: almeno 11 morti; Spagna, 12 morti a causa di un incendio in Andalusia: alcune vittime trovate nelle auto.
#Spagna | Andalusia | Almeria | UPDATE | Il bilancio dell’incendio di Bédar e Los Gallardos continua a essere un po’ flessibile oltre che provvisorio mentre il rogo segue attivo, con un’evoluzione sfavorevole e preoccupante. Secondo Ideal, dieci delle undici x.com
Pessime notizie purtroppo dall'Andalusia, sud della Spagna, un terribile incendio sta devastando le aree interne della regione e, purtroppo, si contano almeno 11 vittime finora accertate ma i dati sono in ulteriore aggiornamento !! Solidarietà a tutte le famiglie c facebook
Paura in Andalusia. Morti e dispersi in uno dei peggiori incendi della storia di SpagnaFuoco ovunque a Los Gallardos, un comune spagnolo vicino ad Almeria. Oltre alle vittime, 19 dispersi e mille evacuati con il supporto dei vigili del fuoco e ... huffingtonpost.it
Mondiali, gli incendi in Andalusia fanno saltare i maxi schermi in piazza per Spagna-Belgio: eventi annullati per rispettoL'incendio di Los Gallardos ha causato 12 morti: l'Andalusia cancella le feste per i Mondiali in segno di lutto ... ilfattoquotidiano.it
Se dovessi vivere in un paese (stato per gli Stati Uniti) per il resto della tua vita, quale sarebbe e perché? reddit