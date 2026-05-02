Addio Alex Zanardi | minuto di silenzio su tutti i campi

Il mondo dello sport italiano si ferma oggi per ricordare Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico, scomparso all’età di 59 anni. In tutte le competizioni si svolge un minuto di silenzio, come segno di rispetto e solidarietà. La notizia della sua morte è stata resa nota questa mattina, provocando una forte partecipazione tra atleti, tifosi e addetti ai lavori. Zanardi aveva subito gravi problemi di salute a seguito di un incidente occorso alcuni anni fa.

Il mondo dello sport italiano si ferma per onorare la memoria di Alex Zanardi, l’indimenticabile pilota e campione paralimpico scomparso oggi, 2 maggio, all’età di 59 anni. Per celebrare la grandezza di un uomo capace di riscrivere il concetto di coraggio, la FIGC ha ufficialmente disposto che venga osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio di tutte le sfide calcistiche previste per il prossimo fine settimana. Il provvedimento, che intende unire l’intero Paese in un unico abbraccio collettivo, riguarderà trasversalmente ogni categoria, dai campionati professionistici fino ai tornei dilettantistici e paralimpici, includendo nel calendario della commemorazione anche i posticipi del lunedì.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Addio Alex Zanardi: minuto di silenzio su tutti i campi Notizie correlate Leggi anche: Morto Alex Zanardi, disposto minuto di silenzio prima delle gare. Mattarella: "Ammirato per coraggio e resistenza" Leggi anche: Addio a Zanardi, lo sport italiano piange il suo campione: “Emblema mondiale”. Un minuto di silenzio in tutte le gare Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio Zanardi, le reazioni: dal minuto di silenzio al messaggio di Mattarella; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita; Addio ad Alex Zanardi, Mattarella: Punto di riferimento per tutto lo sport. Meloni: Uomo straordinario. Addio ad Alex Zanardi, un minuto di silenzio su tutti i campiLo sport italiano piange Alex Zanardi, inimitabile campione, pilota automobilistico e poi paraciclista, morto all’età di 59 anni. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni ... messinasportiva.it Addio ad Alex Zanardi, la Rai saluta il campione con una programmazione speciale: ecco come cambia il palinsestoAlex Zanardi si è spento nella serata di ieri, venerdì 1 maggio. A darne la triste notizia la famiglia con un comunicato. Il campione paralimpico si era distinto per la ... ilmattino.it Addio a un supereroe. Alex Zanardi è morto nella serata di ieri, giovedì 1 maggio; dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. A dare la notizia la famiglia e O - facebook.com facebook Addio ad Alex #Zanardi, leggenda dello sport italiano x.com