A luglio i negozi hanno registrato un calo di incassi, con pochi clienti presenti anche durante le aperture serali. La stagione estiva si presenta con un andamento deludente, influenzando sia l’isola pedonale che viale Dante. Nonostante le aperture prolungate, l’afflusso di visitatori risulta molto inferiore rispetto agli anni precedenti. I commercianti manifestano preoccupazione per le vendite di questa prima parte dell’estate, segnando una fase di difficoltà per il settore.

Negozi aperti giorno e sera, ma pochi clienti all’interno. E’ quello che sta accadendo in questa prima parte di estate. I timori sul luglio fiacco hanno contagiato anche i commercianti dell’isola pedonale e di viale Dante. Se i bagnini sono rimasti spiacevolmente sorpresi per una partenza del mese, i commercianti speravano almeno di poter resistere a una crisi che pare inesorabile. "Ma gli incassi sono in calo", ammette Maurizio Metto, presidente del Consorzio di viale Ceccarini. "Le premesse erano altre – prosegue Metto -. Non è certo la prima stagione in cui in maggio e in giugno si festeggiano numeri turistici in crescita per poi fare i conti con una parte centrale dell’estate non all’altezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Incassi in calo a luglio". L’estate grigia dei negozi

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