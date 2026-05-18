A Bari, i negozi di vicinato stanno affrontando una crisi con un calo delle attività del 14 per cento, mentre gli affitti sono aumentati più rapidamente rispetto a quelli di Milano. La crescita degli affitti nel capoluogo pugliese si osserva nonostante la riduzione degli esercizi commerciali, sollevando dubbi sulla sostenibilità di questa situazione. La diminuzione del numero di negozi mette in discussione il ruolo della ristorazione locale come possibile rimedio, anche se non vi sono dettagli specifici su come questa si stia adattando alla crisi.

? Punti chiave Perché gli affitti a Bari crescono più che a Milano?. Come può la ristorazione compensare il calo del 14% dei negozi?. Quali rischi corre la sicurezza dei quartieri con la desertificazione commerciale?. Cosa prevede il Patto di Reciprocità per salvare le botteghe storiche?.? In Breve Affitti commerciali a Bari cresciuti del 16,5% superando l'aumento registrato a Milano.. Settore ristorazione locale in crescita con aumento del 25,3% degli addetti.. Nomisma propone un Patto di Reciprocità in dieci punti per sostenere i negozi.. Chiusura botteghe minaccia sicurezza e relazioni sociali nei quartieri di Bari.. Il numero delle attività commerciali di vicinato a Bari è calato del 14,8% tra il 2015 e il 2025, secondo i dati dell’Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale di Nomisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, crisi dei negozi di vicinato: affitti alle stelle e calo del 14%

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