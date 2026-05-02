Livorno droni sopra il porto per monitorare i fumi delle navi

A Livorno sono stati impiegati droni per sorvegliare il porto e monitorare i fumi delle navi. Questi mezzi volanti sono stati dotati di strumenti in grado di rilevare direttamente le emissioni provenienti dai camini delle imbarcazioni. I dati raccolti verranno resi accessibili ai cittadini tramite il portale del Comune, permettendo di consultare le informazioni sulle emissioni in tempo reale e di verificare eventuali anomalie.

? Cosa scoprirai Come faranno i droni a individuare l'inquinamento direttamente dai camini?. Quali dati potrà consultare il cittadino sul portale del Comune?. Perché il progetto del cold ironing sta subendo dei ritardi?. Chi gestirà i risultati del biomonitoraggio sulla salute dei residenti?.? In Breve Tavolo tecnico del 30 aprile con assessora Viviani e presidente Gariglio.. Centralina via della Cinta Esterna gestita dalla struttura commissariale Darsena Europa.. Regione Toscana installerà nuova centralina portuale per integrare i dati locali.. Biomonitoraggio popolazione Sin Livorno e Piambino conclusivo entro fine anno.. Il prefetto Dionisi e il sindaco Salvetti hanno riunito giovedì 30 aprile le autorità in prefettura per affrontare l’inquinamento da fumi nel porto di Livorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, droni sopra il porto per monitorare i fumi delle navi Notizie correlate Leggi anche: Fumi in porto, droni per campionare le emissioni delle navi: lo studio della Capitaneria Marina militare, le navi Bettica e Cassiopea al porto di Livorno: gli orari delle visite a bordoGrazie alla scuola di comando navale, gli ufficiali frequentatori – prossimi ad assumere il comando di unità navali – hanno l’opportunità di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: I droni sopra la Flotilla, in viaggio verso Gaza tra paure e speranze; Porto di Livorno: azione diretta per fermare il traffico di armi; Flottila, i racconti dell'attacco: Le barche manomesse, i cellulari gettati in mare e le armi puntate addosso. Droni, rivoluzione a Fiumicino e Ostia: test riusciti per le consegne sopra le aree urbaneL’utilizzo dei droni per le consegne entra in una nuova fase in Italia grazie al rilascio della prima autorizzazione SAIL III (Specific Assurance and Integrity Level), uno standard che consente ai ... ilmessaggero.it Lo scontro all'altezza di Empoli Est. Code verso la diramazione Pisa-Livorno - facebook.com facebook Dall’Accademia Navale di Livorno al ponte del Amerigo Vespucci : tra studio, manovre e disciplina nascono marinai pronti a tutto Stasera in prima serata su #Rai3: “Vespucci, il viaggio più lungo” x.com