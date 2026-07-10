È stato presentato in sala il film “La casa - Il rogo del male”, nuovo capitolo della saga horror, diretto da Sébastien Vani?e con Souheila Yacoub. La pellicola si concentra su forze malvagie che si impossessano di corpi umani evocando il Necronomicon, un antico libro. A distanza di cinque anni da “La casa” di Sam Raimi, questa versione reboot è stata prodotta anche da Raimi e Bruce Campbell. Contestualmente, è stato reso disponibile in streaming il film “MaXXXine”, restaurato in 4K.

Forze malvagie possono impossessarsi dei corpi umani se evocate dal vecchio libro Necronomicon. Ad appena un lustro dai cinquant’anni da La casa di Sam Raimi, arriva al cinema un nuovo capitolo della saga reboot (solo prodotto da Raimi e Bruce Campbell), La casa – Il rogo del male del talentuoso Sébastien Vani?e con Souheila Yacoub. In sala, in occasione del cinquantenario dall’uscita, torna il cult di paura La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati in versione restaurata in 4K, grazie a Cat People e CG Entertainment. Sono inoltre al cinema anche la commedia Election Day di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro e il dramma L’hangar rosso di Juan Pablo Sallato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala “La casa - Il rogo del male”, il nuovo capitolo della celebre saga horror e un cult di Pupi Avati restaurato in 4K “MaXXXine” in streaming: le trame, le recensioni

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I film al cinema dal 9 luglio: Election Day, La Casa - Il Rogo del Male e le altre novità in sala

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