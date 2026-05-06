La Casa - Il rogo del male è l'ultimo capitolo di una delle saghe più iconiche della storia del cinema horror e promette di essere il film più sanguinoso e brutale di tutti. Il primo film del franchising, La casa, uscì nel 1981 e aveva come protagonista Bruce Campbell nei panni di Ash, un adolescente che si recava con i suoi amici in un'inquietante baita nel bosco, dove finivano accidentalmente per scatenare una serie di demoni che li possedevano costringendoli a uccidersi a vicenda (dopo aver ascoltato una cassetta che recitava incantesimi da un antico libro che avrebbero dovuto chiaramente lasciare dov'era). Nel corso del tempo, alla saga si sono aggiunti altri film, tra cui un remake e un film del 2023 diretto da Lee Cronin, il regista dell'ultima Mummia, uno dei film più spaventosi di quest'anno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Casa - Il rogo del male sarà il capitolo più sanguinoso dell'intera saga horror partita nel 1981

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