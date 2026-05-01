Nel fine settimana del primo maggio arrivano al cinema diverse novità: il sequel del film di successo interpretato da Meryl Streep e Anne Hathaway, diretto 20 anni fa, e il nuovo film del regista italiano Pupi Avati. Inoltre, è in programmazione un dramma familiare che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. Questi titoli si aggiungono alle proposte in sala, offrendo una varietà di generi per il pubblico.

A vent’anni esatti dalla commedia cult Il diavolo veste Prada, nata dal romanzo bestseller di Lauren Weisberger, arriva l’attesissimo sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Che ne è oggi della snob Miranda e dell’ex stagista Andy? Il diavolo veste Prada 2 è ora in sala. Sono al cinema anche Nel tepore del ballo, nuovo film di Pupi Avati con un variegato cast italiano e Love Me Tender con Vicky Krieps. Buone visioni! #IlDiavoloVestePrada2 #NelTeporeDelBallo #LoveMeTender #SoloAlCinema #SoloInSala Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci in una scena de Il diavolo veste Prada 2 (foto The Walt Disney Company Italia) nei cinema questo weekend.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il sequel del cult con Meryl Streep e Anne Hathaway, il nuovo Pupi Avati e un dramma familiare: trame e recensioni per chi va al cinema nel weekend del primo Maggio

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