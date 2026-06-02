John Travolta | Ho 5 aerei ma ne sto vendendo uno sono troppi Sono attore e pilota Ho 10mila ore di volo Vado a scuola 3 4 volte l’anno per restare allenato

John Travolta possiede cinque aerei e sta vendendo uno, ritenendo di averne troppi. È sia attore che pilota, con circa 10.000 ore di volo registrate. Per mantenere l’allenamento, frequenta una scuola di volo tre o quattro volte all’anno. Lo scorso aprile ha presentato al Festival di Cannes il suo primo film come regista, intitolato “Volo notturno per Los Angeles”.

John Travolta, lo scorso aprile, ha scelto il Festival di Cannes per presentare, in anteprima, la sua opera prima da regista, “Propeller One-Way Night Coach”, in italiano il titolo è “Volo notturno per Los Angeles”. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro, pubblicato nel 1997 dalla celebre star di Hollywood, da sempre appassionato di aviazione e pilota professionista di grande esperienza. La pellicola è stata presentata nella sezione Cannes Première, con una prima mondiale al Théâtre Debussy del Palais des Festivals, alla presenza dello stesso Travolta. Per l’occasione alla star del cinema è stata consegnata, a sorpresa, la Palma d’oro onoraria alla carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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John Travolta arriva al Festival di Cannes pilotando il suo aereo

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