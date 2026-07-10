Bill Ward dei Black Sabbath si mostra in sedia a rotelle | Ve lo annuncio con tristezza ma non sono malato

Bill Ward, ex batterista dei Black Sabbath, ha annunciato che utilizzerà più frequentemente la sedia a rotelle durante le apparizioni pubbliche. Tuttavia, ha chiarito di non essere malato e di continuare a suonare regolarmente. La notizia è stata comunicata senza specificare motivazioni mediche, ma Ward ha rassicurato i fan sulla sua condizione di salute e sulla sua attività musicale.

Bill Ward, storico batterista dei Black Sabbath, ha annunciato che userà più spesso la sedia a rotelle in pubblico, ma rassicura i fan: continua a suonare e sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rare Black Sabbath Memorabilia Uncovered

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