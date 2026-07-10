In pieno petto! Omicidio bestiale in Italia | fermato proprio lui

Nelle prime ore del mattino, un corpo è stato scoperto in una zona di campagna isolata. La vittima presentava ferite da arma da taglio e il suo omicidio è stato confermato dalle forze dell’ordine. Poco dopo, è stato fermato un sospetto ritenuto responsabile dell’omicidio. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo prove sul luogo.

Un ritrovamento nelle prime ore del mattino ha fatto scattare l’allarme in una zona di campagna isolata, trasformando una giornata apparentemente tranquilla in un’indagine per omicidio. La segnalazione arrivata ai soccorsi ha portato gli operatori sanitari in un’area distante dai centri abitati, dove la situazione si è rivelata subito drammatica. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la vittima non c’era più nulla da fare. Gli accertamenti successivi hanno delineato un quadro caratterizzato da una morte violenta, avvenuta con un’arma da fuoco. Leggi anche: “Accoltellato al collo!”. Omicidio shock in Italia: c’è anche un ferito Il ritrovamento nelle campagne di Santadi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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