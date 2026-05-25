Un incidente stradale si è verificato domenica 24 maggio nel pomeriggio sulla strada provinciale 43, via Pietramarina. A essere coinvolto un veicolo, con una persona a bordo che ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi. La vittima è un uomo, di circa 40 anni. Indagini in corso per chiarire le cause dello scontro.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 24 maggio lungo la strada provinciale 43, nota anche come via Pietramarina. A perdere la vita è stato Massimiliano Albini, 45 anni, residente a Sant’Ansano (Vinci), padre di una figlia ed ex calciatore nel circuito amatori Uisp. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, lo schianto è avvenuto poco dopo le 15 in un tratto rettilineo della provinciale. Nell’episodio non risultano coinvolti altri veicoli. L’auto su cui viaggiava la vittima, una Toyota nera, sarebbe uscita dalla carreggiata e avrebbe iniziato una serie di ribaltamenti, fino a terminare la corsa dopo diversi cappottamenti fuori dalla sede stradale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Calcio italiano in lutto. Disgrazia immensa, la sterzata improvvisa in pieno giorno. A bordo proprio lui!

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