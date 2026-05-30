Genova omicidio in pieno giorno | vittima un 49enne italiano un fermato

Notizia in breve

A Genova, un uomo di 49 anni è stato ucciso in pieno giorno. La polizia ha fermato un sospetto dopo che una ragazza ha segnalato di aver visto una persona trascinare un cadavere con le mani legate. La vittima è stata trovata senza vita, e l’indagine prosegue per chiarire i motivi e le modalità dell'omicidio. La scena è stata segnalata alle autorità da un testimone che ha assistito alla scena.