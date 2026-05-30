Genova omicidio in pieno giorno | vittima un 49enne italiano un fermato
A Genova, un uomo di 49 anni è stato ucciso in pieno giorno. La polizia ha fermato un sospetto dopo che una ragazza ha segnalato di aver visto una persona trascinare un cadavere con le mani legate. La vittima è stata trovata senza vita, e l’indagine prosegue per chiarire i motivi e le modalità dell'omicidio. La scena è stata segnalata alle autorità da un testimone che ha assistito alla scena.
Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
ACCOLTELLATO IN PIENO CENTRO A GENOVA: GRAVE UN VENTUNENNE
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