In mostra le opere di Nerio Casali

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Cassa di Ravenna S.p.A. organizza una mostra con le opere di Nerio Casali presso il suo ufficio di Piazza del Popolo. L’esposizione fa parte di un progetto dedicato alla promozione del collezionismo privato e culturale. L’evento si svolge all’interno del settore Private Banking della banca, offrendo l’opportunità di ammirare le creazioni dell’artista in un contesto dedicato. La mostra resterà aperta fino a data da definirsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 21 luglio 2026, una nuova mostra dal titolo: ’ Nerio Casali ’. Si tratta di una esposizione di 12 opere, tra dipinti e composizioni, dell’artista nato a Cesena. Casali, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma, per vari anni assistente del pittore Mario Schifano nello studio di Roma, ha esposto in numerosissime città, da Roma a Madrid, da Praga a Siviglia, fino alle più vicine Faenza, Forlì, Bagnacavallo, Bologna ed ovviamente Ravenna, dove ha esposto nel 2025 al Palazzo Rasponi delle Teste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in mostra le opere di nerio casali
© Ilrestodelcarlino.it - In mostra le opere di Nerio Casali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Lunaria": le opere di Francesca Polizzi in mostra da RizzutoGallery

I dipinti d’autore e le opere di design in mostra al MacAl Mac si apre una mostra dedicata all’arte contemporanea, che permette di ammirare dipinti di importanti artisti del secondo Novecento e alcune...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web