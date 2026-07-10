La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 21 luglio 2026, una nuova mostra dal titolo: ’ Nerio Casali ’. Si tratta di una esposizione di 12 opere, tra dipinti e composizioni, dell’artista nato a Cesena. Casali, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma, per vari anni assistente del pittore Mario Schifano nello studio di Roma, ha esposto in numerosissime città, da Roma a Madrid, da Praga a Siviglia, fino alle più vicine Faenza, Forlì, Bagnacavallo, Bologna ed ovviamente Ravenna, dove ha esposto nel 2025 al Palazzo Rasponi delle Teste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In mostra le opere di Nerio Casali

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