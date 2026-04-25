I dipinti d’autore e le opere di design in mostra al Mac

Al Mac si apre una mostra dedicata all’arte contemporanea, che permette di ammirare dipinti di importanti artisti del secondo Novecento e alcune creazioni di design. La rassegna si svolge anche durante le festività, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare lavori di vari autori e designer. L’esposizione comprende dipinti e oggetti di design, creando un percorso tra le diverse espressioni artistiche del periodo.

Un’immersione nell’arte contemporanea anche durante le feste, con la possibilità di scoprire i dipinti di alcuni dei grandi maestri della pittura del secondo Novecento, accanto a una selezione di opere di design. È quanto propone il Mac di Lissone, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico pure oggi, 25 aprile, e poi venerdì, nella giornata del Primo Maggio: la struttura di viale Elisa Ancona sarà visitabile in entrambi i casi dalle 11 alle 19, con ingresso libero. Sarà l’occasione per scoprire il ricco patrimonio delle collezioni permanenti del Museo d’Arte Contemporanea. In particolare, sui 4 piani del museo, si troverà allestita la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I dipinti d’autore e le opere di design in mostra al Mac The Light Gate - HOW IT ALL BEGAN: Early UFO Events with Michael Schratt Notizie correlate "Sguardi d'autore" al Barangolo Cavour - I dipinti di Maurizio Azzoguidi con la città di Ancona protagonistaANCONA - Con l'arrivo della bella stagione, il Barangolo Cavour arricchisce la sua proposta di bar e street food con una serie di appuntamenti... Antonio Del Donno entra tra i protagonisti dell’arte contemporanea: le sue opere acquisite dal MACTempo di lettura: 2 minutiIl MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina, della Fondazione Orestiadi, annuncia l’acquisizione di due opere di... Panoramica sull’argomento Si parla di: I dipinti d’autore e le opere di design in mostra al Mac. I dipinti d’autore e le opere di design in mostra al MacUn’immersione nell’arte contemporanea anche durante le feste, con la possibilità di scoprire i dipinti di alcuni dei grandi maestri ... ilgiorno.it Dipinti d’autore svaniti nel nulla. Giallo in Pinacoteca a Modigliana: s’indaga su un patrimonio di milioniModigliana (Forlì), 20 settembre 2025 – A Londra, ovviamente, piove. Primavera 2014. In un sontuoso palazzo tra il georgiano e il neoclassico va in scena un’asta di quadri. Dipinti celeberrimi. ilrestodelcarlino.it