Lunaria | le opere di Francesca Polizzi in mostra da RizzutoGallery

RizzutoGallery presenta Lunaria, la mostra personale di Francesca Polizzi. L’esposizione - accompagnata da un testo di Daniele Franzella - segna una tappa fondamentale nella ricerca dell’artista, proponendo un corpo di opere inedite che indagano il concetto di rovina naturale e il processo di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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