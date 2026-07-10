In Italia si diffonde la truffa dei dieci secondi, che sfrutta i bonifici digitali per ingannare le persone. Le recenti ispezioni fiscali sui trasferimenti tra familiari hanno portato alla luce questa vulnerabilità nei sistemi di pagamento elettronici. I truffatori approfittano dei tempi di elaborazione dei bonifici per intercettare e manipolare i trasferimenti, causando perdite economiche ai risparmiatori. Non sono state segnalate modifiche ai processi di sicurezza o aggiornamenti specifici ai sistemi di pagamento.

La vulnerabilità dei sistemi di pagamento digitali torna al centro dell’attenzione dopo le recenti ispezioni fiscali sui trasferimenti di denaro tra familiari, svelando un fronte ben più insidioso e penalizzante per i risparmiatori. Le nuove frontiere del crimine informatico viaggiano alla velocità della rete, muovendosi all’interno di canali transazionali che i cittadini considerano storicamente sicuri. Un dettagliato e recente monitoraggio macroeconomico sviluppato dagli esperti della Banca d’Italia traccia un bilancio allarmante sulla vulnerabilità dei conti correnti, mettendo in guardia i consumatori da tecniche di manipolazione psicologica e tecnica sempre più affilate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - In Italia la “truffa dei dieci secondi”: raggirano con i bonifici. Ecco come proteggersi

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