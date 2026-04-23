In Italia si diffonde una nuova truffa online che utilizza un’email apparentemente ufficiale sul rinnovo della tessera sanitaria. La comunicazione mira a indurre i cittadini a fornire dati sensibili, mettendoli così a rischio di furto di informazioni personali. Le autorità hanno segnalato l’aumento di questa attività fraudolenta, invitando gli utenti a prestare attenzione ai messaggi sospetti e a verificare le richieste prima di procedere.

Una email apparentemente innocua può trasformarsi in un rischio concreto: in Italia sta circolando una nuova truffa online che sfrutta il presunto rinnovo della tessera sanitaria per sottrarre informazioni personali ai cittadini. Il testo del messaggio è costruito per sembrare ufficiale e invita a un aggiornamento urgente dei dati, facendo riferimento a servizi sanitari digitali e comunicazioni che, a prima vista, potrebbero essere confuse con quelle di enti istituzionali. Tutti i dettagli nella pagina successiva. L'articolo proviene da TvZap.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Truffa della tessera sanitaria, cresce l’allerta in Italia: come riconoscerla e proteggersi

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