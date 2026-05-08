Raggirano un’anziana con la truffa del finto incidente ma l’arrivo del nipote fa saltare il piano | arrestate

Un’anziana è stata truffata con la tecnica del finto incidente, ricevendo una telefonata in cui si diceva che la figlia aveva avuto un incidente e che servivano soldi per le spese mediche. La vittima stava per consegnare dei soldi quando è arrivato il nipote, che ha scoperto la truffa. Le forze dell’ordine hanno arrestato i responsabili, che avevano pianificato il raggiro.

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Garbagnate Milanese (Milano), 8 maggio 2026 – "Sua figlia ha fatto un incidente stradale e ha bisogno di soldi per le cure mediche". Hanno contattato telefonicament e la vittima e le hanno detto di mettere insieme soldi e monili d'oro che aveva in casa per aiutare la figlia, si sono presentate sotto la sua abitazione per farsi consegnare tutto, ma l'arrivo del nipote ha smascherato la truffa e consentito ai carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese di bloccare le due imbroglione. In manette sono finite due 37enni slovacche per il reato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una 85enne italiana, residente a Garbagnate Milanese, pensionata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raggirano un’anziana con la truffa del finto incidente ma l’arrivo del nipote fa saltare il piano: arrestate Notizie correlate Raggirano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Imperia, tre persone arrestate per furtoFurto con strappo e truffa ai danni di un’anziana: queste le accuse rivolte a tre persone fermate a seguito di una rapida indagine condotta dalla... Raggirano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Imperia, tre persone arrestate per furto con trappoFurto con strappo e truffa ai danni di un’anziana: queste le accuse rivolte a tre persone fermate a seguito di una rapida indagine condotta dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno; Anziana raggirata da finti nipoti: sequestri per oltre 150mila euro, scatta il braccialetto elettronico; Manduria, non solo i due milioni all'anziano deceduto: la coppia truffò anche la sorella; Raggirano anziano e si appropriano di 2 milioni, coppia messa ai domiciliari: lui è un ex finanziere. Raggirano un’anziana con la truffa del finto incidente ma l’arrivo del nipote fa saltare il piano: arrestateGarbagnate Milanese, due donne slovacche erano riuscite a farsi consegnare tremila euro da un’anziana di 85 anni ... ilgiorno.it Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a SalernoDurante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo ... rainews.it Crotone–Napoli | Truffa a un anziano, due denunce Si fingono carabinieri, raggirano un anziano e fuggono con gioielli in oro. Le indagini della Polizia di Stato ricostruiscono la truffa tra Crotone e Napoli, portando alla denuncia di due giovani per truffa e rice facebook Manduria, raggirano anziano e si appropriano di due milioni di euro: arrestati 58enne e un ex finanziere - NOMI x.com