In 30 anni 7 anni in più al lavoro la rivoluzione silenziosa delle pensioni e dell' occupazione

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi trent’anni, l’età di uscita dal lavoro nel settore privato è aumentata di oltre sette anni, raggiungendo circa 65 anni. Questa variazione riguarda sia uomini che donne, con alcune differenze di genere. Sono stati introdotti incentivi e si sono sviluppate nuove modalità di lavoro, come il lavoro da remoto. Inoltre, si sono verificati cambiamenti nelle dinamiche occupazionali legate anche alla crescita di lavoratori extra Ue.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In trent’anni l’uscita dei dipendenti privati è cresciuta di oltre 7 anni, fino a 64 anni e 10 mesi; segnali su differenze di genere, incentivi, lavoro da remoto e crescita extra Ue. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

in 30 anni 7 anni in pi249 al lavoro la rivoluzione silenziosa delle pensioni e dell occupazione
© Virgilio.it - In 30 anni 7 anni in più al lavoro, la rivoluzione silenziosa delle pensioni e dell'occupazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BIKE LEASING AZIENDALE, LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA CHE PUO CAMBIARE LA MOBILITA 4K

Video BIKE LEASING AZIENDALE, LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA CHE PUO? CAMBIARE LA MOBILITA? 4K

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ex Lsu e precari storici della Regione in sit in davanti a Palazzo dei Normanni: "Più di 30 anni di servizio e pensioni da fame"

Morti sul lavoro, la strage silenziosa nei cantieri: 18 vittime a Viterbo in 23 anni. L'omaggio a Franco VisinoniNegli ultimi 23 anni, 18 persone sono morte nei cantieri della provincia di Viterbo, un dato che sottolinea la presenza di una perdita di vite umane...

Argomenti più discussi: In pensione sempre più tardi, 7 anni e 3 mesi in più dal 1995; Inps, il rapporto annuale (2); Pensioni e lavoro: età media in forte salita, effetti di Quota 100 e ruolo dei lavoratori stranieri; Pensioni, uscita dal lavoro sempre più tardi: dal 1995 età salita di 7 anni e 3 mesi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web