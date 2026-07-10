Negli ultimi trent’anni, l’età di uscita dal lavoro nel settore privato è aumentata di oltre sette anni, raggiungendo circa 65 anni. Questa variazione riguarda sia uomini che donne, con alcune differenze di genere. Sono stati introdotti incentivi e si sono sviluppate nuove modalità di lavoro, come il lavoro da remoto. Inoltre, si sono verificati cambiamenti nelle dinamiche occupazionali legate anche alla crescita di lavoratori extra Ue.

In trent’anni l’uscita dei dipendenti privati è cresciuta di oltre 7 anni, fino a 64 anni e 10 mesi; segnali su differenze di genere, incentivi, lavoro da remoto e crescita extra Ue. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

© Virgilio.it - In 30 anni 7 anni in più al lavoro, la rivoluzione silenziosa delle pensioni e dell'occupazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BIKE LEASING AZIENDALE, LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA CHE PUO CAMBIARE LA MOBILITA 4K

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ex Lsu e precari storici della Regione in sit in davanti a Palazzo dei Normanni: "Più di 30 anni di servizio e pensioni da fame"

Morti sul lavoro, la strage silenziosa nei cantieri: 18 vittime a Viterbo in 23 anni. L'omaggio a Franco VisinoniNegli ultimi 23 anni, 18 persone sono morte nei cantieri della provincia di Viterbo, un dato che sottolinea la presenza di una perdita di vite umane...

Argomenti più discussi: In pensione sempre più tardi, 7 anni e 3 mesi in più dal 1995; Inps, il rapporto annuale (2); Pensioni e lavoro: età media in forte salita, effetti di Quota 100 e ruolo dei lavoratori stranieri; Pensioni, uscita dal lavoro sempre più tardi: dal 1995 età salita di 7 anni e 3 mesi.

Cresce leggermente l’occupazione femminile in Italia, ma resta ancora molto lontana dalla media europea. Tra le donne in età lavorativa, 7,8 milioni sono inattive (non hanno un lavoro e non lo cercano) e per il 60% di quelle tra i 30 e i 40 anni l’inattività è dov - X x.com